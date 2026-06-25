Bonnay-Saint-Ythaire

Journée portes ouvertes

Doyenné de Saint-Hippolyte Bonnay-Saint-Ythaire Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-18 10:00:00

fin : 2026-07-18 16:00:00

Date(s) :

2026-07-18

Venez découvrir le chantier de restauration de l’église Saint-Hippolyte à Bonnay-Saint-Ythaire.

Au programme des visites commentées, des stands d’animations pour les enfants comme pour les adultes, orientées sur la découverte de l’architecture romane, ainsi que la taille de pierre à partir de 11h et de 14h et le dessin de 11h à 15h.

Apportez votre pique-nique et vos couverts ! Un apéritif vous sera offert. Une buvette sera proposée au profit de l’association pour vous rafraîchir, et des jeux géants en bois seront à disposition des plus jeunes. .

Doyenné de Saint-Hippolyte Bonnay-Saint-Ythaire 71460 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 26 14 74 87 renouveaush@orange.fr

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English : Journée portes ouvertes

L’événement Journée portes ouvertes Bonnay-Saint-Ythaire a été mis à jour le 2026-06-25 par CLUNY │ OT de Cluny Sud Bourgogne | Cat.II