Journée portes ouvertes, Centre de formation Louise COUVE, Aubervilliers

Journée portes ouvertes Mercredi 11 mars, 14h00 Centre de formation Louise COUVE Seine-Saint-Denis

Entrée libre

Début : 2026-03-11T14:00:00+01:00 – 2026-03-11T16:30:00+01:00

Fin : 2026-03-11T14:00:00+01:00 – 2026-03-11T16:30:00+01:00

Une journée portes ouvertes est dédiée à la découverte des formations du CFLC dans les domaines sanitaire, social et médico-social.

À cette occasion, les participants sont accueillis par les formateurs et les étudiants, qui présentent les parcours de formation, les contenus pédagogiques, les modalités d’accès, les conditions d’admission, les débouchés professionnels ainsi que les possibilités de financement.

Cette journée permet d’échanger directement avec les équipes pédagogiques et les apprenants afin d’obtenir une vision concrète des formations et de construire ou confirmer son projet professionnel.

Formations présentées:

Infirmier

Aide-soignant

Auxiliaire de puériculture

DEAES (Diplôme d’État d’Accompagnant Éducatif et Social)

ADVF (Assistant de Vie aux Familles)

SAMA (Secrétaire assistant médico-administratif)

ASMS (Agent de service médico-social)

Assistant médical

Brancardier

Centre de formation Louise COUVE 46 rue de la Commune de Paris 3300 Aubervilliers Aubervilliers 93300 Centre-Ville Seine-Saint-Denis Île-de-France

Présentation des formations dispensées au CFLC