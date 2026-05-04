Journée Portes Ouvertes de l’Aéroclub de Loire-Atlantique Aéroclub de Loire-Atlantique Bouguenais

Date et horaire de début et de fin : 2026-05-30 10:00 – 17:00

Gratuit : oui Gratuit pour le public Entrée gratuite pour le public. Contact & Inscriptions : Pour réserver votre vol découverte ou obtenir plus d’informations, rendez-vous sur le site officiel de l’aéroclub : https://aeroclub-loire-atlantique.fr/ Tout public

Journée Portes Ouvertes à l’Aéroclub de Loire-Atlantique Envie de prendre de la hauteur ?Dans le cadre des journées nationales de la Fédération Française Aéronautique, l’Aéroclub de Loire-Atlantique (ACLA), institution centenaire de notre métropole, vous ouvre ses portes pour une journée d’immersion totale dans l’univers de l’aviation légère. Au programme de votre visite :- Exposition statique : Découvrez de près les avions du club, des modèles d’entraînement aux appareils de voyage de dernière génération, comme les nouveaux avions Elixir (plus silencieux et éco-efficients).- Baptêmes de l’air : Offrez-vous un premier vol au-dessus du Pays Nantais, de l’estuaire de la Loire ou du lac de Grand-Lieu (sur réservation, selon météo).- Rencontres et Partage : Échangez avec nos pilotes et instructeurs bénévoles sur la formation au Brevet d’Initiation Aéronautique (BIA) et les licences de pilote (PPL/LAPL).- Simulateur de vol : Testez vos réflexes de pilote en toute sécurité.- Espace Environnement : Présentation des engagements de l’aéroclub et de son partenaire Vinci Airports pour une aviation plus durable et décarbonée. Lieu : Zone aéroportuaire, Bouguenais , en face du parking P4Attention, pas de parking « club », vous devrez utiliser les parkings payants de l’Aéroport.Privilégiez les mobilités douces ou les transports en communs, gratuits le samedi: Bus 38 depuis PIRMIL ou bus 98 depuis NEUSTRIE (parking P+R)Restauration légère sur place Le saviez-vous ? L’aéroclub de Nantes est l’un des plus anciens de France. Aujourd’hui, il mise sur la transition énergétique en renouvelant sa flotte pour réduire ses émissions de CO² et son empreinte sonore. Venez nombreux partager la passion des ailes nantaises !

Aéroclub de Loire-Atlantique Bouguenais 44340

http://enviedepiloter.fr



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