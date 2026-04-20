Journée portes ouvertes de l’aéroclub du Xaintois Juvaincourt
Journée portes ouvertes de l’aéroclub du Xaintois Juvaincourt dimanche 17 mai 2026.
Juvaincourt
Journée portes ouvertes de l’aéroclub du Xaintois
Juvaincourt Vosges
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-05-17 10:00:00
fin : 2026-05-17
Date(s) :
2026-05-17
Journée découverte ULM et avions à l’Aéroclub du Xaintois
Aéroport Epinal-Mirecourt LFSG
Visite de l’aéro-club et des avions, visite de la tour de contrôle de 10h30 à 14h30 (places limitées, vente de baptême de l’air, restauration sur place.Tout public
0 .
Juvaincourt 88500 Vosges Grand Est +33 6 08 14 40 74 acxaintois@gmail.com
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English :
Microlight and aircraft discovery day at the Aéroclub du Xaintois
Epinal-Mirecourt LFSG airport
Visit the aeroclub and its aircraft, tour the control tower from 10:30 a.m. to 2:30 p.m. (places are limited), sale of first flights, on-site catering.
L’événement Journée portes ouvertes de l’aéroclub du Xaintois Juvaincourt a été mis à jour le 2026-04-20 par OT MIRECOURT
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