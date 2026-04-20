Juvaincourt

Journée portes ouvertes de l’aéroclub du Xaintois

Juvaincourt Vosges

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-05-17 10:00:00

fin : 2026-05-17

Date(s) :

2026-05-17

Journée découverte ULM et avions à l’Aéroclub du Xaintois

Aéroport Epinal-Mirecourt LFSG

Visite de l’aéro-club et des avions, visite de la tour de contrôle de 10h30 à 14h30 (places limitées, vente de baptême de l’air, restauration sur place.Tout public

0 .

Juvaincourt 88500 Vosges Grand Est +33 6 08 14 40 74 acxaintois@gmail.com

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English :

Microlight and aircraft discovery day at the Aéroclub du Xaintois

Epinal-Mirecourt LFSG airport

Visit the aeroclub and its aircraft, tour the control tower from 10:30 a.m. to 2:30 p.m. (places are limited), sale of first flights, on-site catering.

L’événement Journée portes ouvertes de l’aéroclub du Xaintois Juvaincourt a été mis à jour le 2026-04-20 par OT MIRECOURT