Lanvéoc

Journée Portes Ouvertes de l’Ecole navale

Base Aéronavale de Lanvéoc Poulmic Lanvéoc Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-16

fin : 2026-05-16

Date(s) :

2026-05-16

L’École navale ouvre ses portes le samedi 16 mai 2026

Embarquez pour une journée inoubliable recentrée sur la découverte des formations militaires et civiles, outils de formation et recherche en cours.

Découvrez notre site remarquable et ses outils de formation au travers de mises en situation. .

Base Aéronavale de Lanvéoc Poulmic Lanvéoc 29160 Finistère Bretagne +33 6 77 00 36 38

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English : Journée Portes Ouvertes de l’Ecole navale

L’événement Journée Portes Ouvertes de l’Ecole navale Lanvéoc a été mis à jour le 2026-05-06 par OT Presqu’île de Crozon Aulne Maritime