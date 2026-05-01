Journée Portes Ouvertes de l’Ecole navale Lanvéoc
Journée Portes Ouvertes de l’Ecole navale Lanvéoc samedi 16 mai 2026.
Lanvéoc
Journée Portes Ouvertes de l’Ecole navale
Base Aéronavale de Lanvéoc Poulmic Lanvéoc Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-16
fin : 2026-05-16
Date(s) :
2026-05-16
L’École navale ouvre ses portes le samedi 16 mai 2026
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Base Aéronavale de Lanvéoc Poulmic Lanvéoc 29160 Finistère Bretagne +33 6 77 00 36 38
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English : Journée Portes Ouvertes de l’Ecole navale
L’événement Journée Portes Ouvertes de l’Ecole navale Lanvéoc a été mis à jour le 2026-05-06 par OT Presqu’île de Crozon Aulne Maritime
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