Journée portes ouvertes de l’Etincelle Saint-Céré samedi 6 juin 2026.
Tarif : – – EUR
Gratuit
Début : 2026-06-06 10:00:00
2026-06-06
L'Etincelle vous ouvre ses portes pour une journée festive dédiée à la découverte de son nouveau bâtiment
L’Etincelle vous ouvre ses portes pour une journée festive dédiée à la découverte de son nouveau bâtiment. Ateliers, spectacles, moments conviviaux et quelques surprises vous attendent pour mieux
connaître les actions, services et projets
Tout public, verre de l'amitié offert
170 Quai Auguste Salesse Saint-Céré 46400 Lot Occitanie +33 7 84 27 52 19
English :
L?Etincelle opens its doors for a festive day dedicated to discovering its new building
