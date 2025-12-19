Journée Portes Ouvertes de l’université de Poitiers Maison des étudiants Poitiers Samedi 28 février 2026, 09h00 Entrée libre

L’université de Poitiers invite futurs étudiantes et étudiants et leur famille à découvrir ses formations, ses amphis, ses laboratoires, ses campus, ses bibliothèques et ses enseignants

À l’occasion de sa Journée Portes Ouvertes, l’université de Poitiers invite les futurs étudiantes et étudiants ainsi que leur famille à venir découvrir ses campus de Poitiers, Châtellerault, Angoulême et Niort le 28 février 2026.

Cette journée est une occasion privilégiée pour explorer l’offre de formations, comprendre les parcours d’études, découvrir la vie universitaire et échanger directement avec les enseignants, les équipes pédagogiques, les services d’accompagnement et les étudiants directement au sein des facultés envisagées, ou lors du forum de la vie étudiante qui aura lieu sur le campus de Poitiers.

Programme sur : jpo.univ-poitiers.fr

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-02-28T09:00:00.000+01:00

Fin : 2026-02-28T17:00:00.000+01:00

1

http://jpo.univ-poitiers.fr

Maison des étudiants 1 rue Neuma Fechine Borges Poitiers 86000 Vienne



Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

