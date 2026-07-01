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AGENDA · Doncourt-lès-Conflans

Journée portes ouvertes Doncourt-lès-Conflans

samedi 22 août 2026 · Doncourt-lès-Conflans

Journée portes ouvertes Doncourt-lès-Conflans

Informations pratiques

Début
samedi 22 août 2026
Fin
samedi 22 août 2026
Heure de début
10:00:00
Adresse
rue de l'aérodrome
Ville
54800 Doncourt-lès-Conflans
Département
Meurthe-et-Moselle
Tarif
0 Gratuit

Doncourt-lès-Conflans

Journée portes ouvertes

rue de l’aérodrome Doncourt-lès-Conflans Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR
0
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-08-22 10:00:00
fin : 2026-08-22 17:00:00

Date(s) :
2026-08-22

Journée portes ouvertes organisée par l’aérodrome de Doncourt-lès-Conflans

Entrée gratuite

Exposition aéronautique et de véhicules
Animations
Vols découvertes

Restauration sur placeTout public
0  .

rue de l’aérodrome Doncourt-lès-Conflans 54800 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 82 33 05 89 

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English :

Open House hosted by the Doncourt-lès-Conflans Airfield

Free admission

Aviation and vehicle exhibition
Activities
Introductory flights

Food available on site

L’événement Journée portes ouvertes Doncourt-lès-Conflans a été mis à jour le 2026-07-01 par MILTOL