Informations pratiques

Doncourt-lès-Conflans

Journée portes ouvertes

rue de l’aérodrome Doncourt-lès-Conflans Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-08-22 10:00:00

fin : 2026-08-22 17:00:00

Date(s) :

2026-08-22

Journée portes ouvertes organisée par l’aérodrome de Doncourt-lès-Conflans

Entrée gratuite

Exposition aéronautique et de véhicules

Animations

Vols découvertes

Restauration sur placeTout public

0 .

rue de l’aérodrome Doncourt-lès-Conflans 54800 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 82 33 05 89

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English :

Open House hosted by the Doncourt-lès-Conflans Airfield

Free admission

Aviation and vehicle exhibition

Activities

Introductory flights

Food available on site

L’événement Journée portes ouvertes Doncourt-lès-Conflans a été mis à jour le 2026-07-01 par MILTOL