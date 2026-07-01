Journée portes ouvertes Doncourt-lès-Conflans
samedi 22 août 2026 · Doncourt-lès-Conflans
Informations pratiques
Doncourt-lès-Conflans
Journée portes ouvertes
rue de l’aérodrome Doncourt-lès-Conflans Meurthe-et-Moselle
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-08-22 10:00:00
fin : 2026-08-22 17:00:00
Date(s) :
2026-08-22
Journée portes ouvertes organisée par l’aérodrome de Doncourt-lès-Conflans
Entrée gratuite
Exposition aéronautique et de véhicules
Animations
Vols découvertes
Restauration sur placeTout public
0 .
rue de l’aérodrome Doncourt-lès-Conflans 54800 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 82 33 05 89
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English :
Open House hosted by the Doncourt-lès-Conflans Airfield
Free admission
Aviation and vehicle exhibition
Activities
Introductory flights
Food available on site
L’événement Journée portes ouvertes Doncourt-lès-Conflans a été mis à jour le 2026-07-01 par MILTOL