Journée portes ouvertes d’une ferme aquaponique La Ferme Intégrale La Baume-d’Hostun

Journée portes ouvertes d’une ferme aquaponique

La Ferme Intégrale 222 rue des Bleuets La Baume-d’Hostun Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-18 10:00:00

fin : 2026-04-18 17:00:00

Date(s) :

2026-04-18

Découvrez la ferme aquaponique de la Ferme Intégrale lors de sa journée portes ouvertes visite de la ferme, dégustations, ateliers manuels et recettes gourmandes. Une expérience vivante et conviviale au plus près de la production pour petits et grands !

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La Ferme Intégrale 222 rue des Bleuets La Baume-d’Hostun 26730 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 45 02 60 contact@ferme-integrale.org

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English :

Discover the Ferme Intégrale aquaponic farm during its open day: farm tour, tastings, manual workshops and gourmet recipes. A lively and convivial experience close to production for young and old alike!

L’événement Journée portes ouvertes d’une ferme aquaponique La Baume-d’Hostun a été mis à jour le 2026-03-10 par Valence Romans Tourisme