Journée Portes Ouvertes – Ensemble scolaire La Salle, Ensemble scolaire La Salle, Igny

Journée Portes Ouvertes – Ensemble scolaire La Salle Samedi 23 janvier 2027, 09h30 Ensemble scolaire La Salle Essonne

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-01-23T09:30:00+01:00 – 2027-01-23T12:30:00+01:00

Fin : 2027-01-23T09:30:00+01:00 – 2027-01-23T12:30:00+01:00

Travail de définition à finaliser par l’équipe pédagogique, horaires à préciser.

Ensemble scolaire La Salle 10, avenue de la Division Leclerc 91430 IGNY Igny 91430 Le Pileu Essonne Île-de-France

Matinée d’ouverture et de découverte de l’établissement.