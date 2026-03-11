Journée Portes Ouvertes – Ensemble scolaire La Salle, Ensemble scolaire La Salle, Igny
Journée Portes Ouvertes – Ensemble scolaire La Salle, Ensemble scolaire La Salle, Igny samedi 23 janvier 2027.
Journée Portes Ouvertes – Ensemble scolaire La Salle Samedi 23 janvier 2027, 09h30 Ensemble scolaire La Salle Essonne
Entrée libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2027-01-23T09:30:00+01:00 – 2027-01-23T12:30:00+01:00
Fin : 2027-01-23T09:30:00+01:00 – 2027-01-23T12:30:00+01:00
Travail de définition à finaliser par l’équipe pédagogique, horaires à préciser.
Ensemble scolaire La Salle 10, avenue de la Division Leclerc 91430 IGNY Igny 91430 Le Pileu Essonne Île-de-France
Matinée d’ouverture et de découverte de l’établissement.
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