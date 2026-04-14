Journée portes ouvertes, ESIEE-IT école d’ingénieurs et de l’expertise numérique – 8 Rue Pierre de Coubertin, 95300 Pontoise, Pontoise
Journée portes ouvertes, ESIEE-IT école d’ingénieurs et de l’expertise numérique – 8 Rue Pierre de Coubertin, 95300 Pontoise, Pontoise mardi 16 juin 2026.
Journée portes ouvertes Mardi 16 juin, 10h00 ESIEE-IT école d’ingénieurs et de l’expertise numérique – 8 Rue Pierre de Coubertin, 95300 Pontoise Val-d’Oise
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-16T10:00:00+02:00 – 2026-06-16T13:00:00+02:00
Fin : 2026-06-16T10:00:00+02:00 – 2026-06-16T13:00:00+02:00
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ESIEE-IT, école de la CCI Paris Île-de-France, vous accueille pour une Journée Portes Ouvertes placée sous le signe de la découverte, des échanges et de l’orientation.
Campus ESIEE-IT Campus de Pontoise et de Cergy
ESIEE-IT école d’ingénieurs et de l’expertise numérique – 8 Rue Pierre de Coubertin, 95300 Pontoise 8 Rue Pierre de Coubertin, 95300 Pontoise Pontoise 95300 Saint-Martin Val-d’Oise Île-de-France https://www.esiee-it.fr/fr [{« type »: « link », « value »: « https://www.esiee-it.fr/fr/evenements/portes-ouvertes-3 »}] ESIEE-IT, l’école de l’expertise numérique propose des formations post bac à bac+5 dans le domaine de l’informatique, robotique-éléctronique et domotique. ESIEE-IT c’est aussi une école d’ingénieur accréditée CTI, des programmes experts et une école de code avec une méthologie innovante Eduscrum
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