Journée portes ouvertes, ESIEE-IT école d’ingénieurs et de l’expertise numérique – 8 Rue Pierre de Coubertin, 95300 Pontoise, Pontoise

Journée portes ouvertes Mardi 16 juin, 10h00 ESIEE-IT école d’ingénieurs et de l’expertise numérique – 8 Rue Pierre de Coubertin, 95300 Pontoise Val-d’Oise

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-16T10:00:00+02:00 – 2026-06-16T13:00:00+02:00

Fin : 2026-06-16T10:00:00+02:00 – 2026-06-16T13:00:00+02:00

Envie de découvrir les métiers du numérique, l’alternance ou les études en informatique ?

ESIEE-IT, école de la CCI Paris Île-de-France, vous accueille pour une Journée Portes Ouvertes placée sous le signe de la découverte, des échanges et de l’orientation.

Campus ESIEE-IT Campus de Pontoise et de Cergy

ESIEE-IT école d’ingénieurs et de l’expertise numérique – 8 Rue Pierre de Coubertin, 95300 Pontoise 8 Rue Pierre de Coubertin, 95300 Pontoise Pontoise 95300 Saint-Martin Val-d’Oise Île-de-France https://www.esiee-it.fr/fr [{« type »: « link », « value »: « https://www.esiee-it.fr/fr/evenements/portes-ouvertes-3 »}] ESIEE-IT, l’école de l’expertise numérique propose des formations post bac à bac+5 dans le domaine de l’informatique, robotique-éléctronique et domotique. ESIEE-IT c’est aussi une école d’ingénieur accréditée CTI, des programmes experts et une école de code avec une méthologie innovante Eduscrum

ESIEE-IT vous ouvre ses portes !