Le Swing Parisis Orchestra, 37 Place Notre Dame, 95300 PONTOISE, Pontoise

Le Swing Parisis Orchestra Dimanche 21 juin, 16h30 37 Place Notre Dame, 95300 PONTOISE Val-d’Oise

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-21T16:30:00+02:00 – 2026-06-21T17:30:00+02:00

Fin : 2026-06-21T16:30:00+02:00 – 2026-06-21T17:30:00+02:00

Notre orchestre se produira de 16h30 à 17h30 pour un moment musical plein d’émotions et de partage avec la participation de notre chanteuse ELENA.

Au programme : une ambiance conviviale, des morceaux entraînants et toute la magie du live en plein air.

Que vous soyez mélomane ou simplement curieux, venez profiter d’un beau moment en musique avec nous !

37 Place Notre Dame, 95300 PONTOISE 37 Place Notre Dame, 95300 PONTOISE Pontoise 95300 Les Pâtis Val-d’Oise Île-de-France http://swingparisisorchestra.fr Concert gratuit donné devant l’église Notre Dame

Notre orchestre se produira de 16h30 à 17h30 pour un moment musical plein d’émotions et de partage avec la participation de notre chanteuse ELENA.

©Jean-Marc CLÉMENT