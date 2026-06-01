Portes ouvertes aux archives du Val d’Oise, Archives départementales du Val d’Oise, Pontoise

Portes ouvertes aux archives du Val d’Oise Samedi 13 juin, 10h00 Archives départementales du Val d’Oise Val-d’Oise

Accès libre. Réservation obligatoire pour la visite des coulisses.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-13T10:00:00+02:00 – 2026-06-13T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-13T10:00:00+02:00 – 2026-06-13T18:00:00+02:00

Dans le cadre de la Semaine internationale des archives, les Archives départementales du Val d’Oise ouvrent exceptionnement leurs portes samedi 13 juin 2026, de 10 heures à 18 heures.

Au programme :

Découverte de l’exposition « Face à l’objectif. Une histoire du portrait en photographie », labellisée Bicentenaire de la photographie par le ministère de la Culture (visite libre). Livrets jeux à disposition pour les enfants, à partir de 6 ans et à partir de 11 ans. Possibilité de prendre la pause en costume d’époque dans un décor de studio photo du XIXe siècle.

« Face à l’objectif. Une histoire du portrait en photographie », labellisée Bicentenaire de la photographie par le ministère de la Culture (visite libre). Livrets jeux à disposition pour les enfants, à partir de 6 ans et à partir de 11 ans. Possibilité de prendre la pause en costume d’époque dans un décor de studio photo du XIXe siècle. Visite guidée des coulisses à 10h30, 14h30, 16h30, pour tout savoir sur les missions des archivistes et accéder à des documents originaux de façon privilégiée. Sur réservation.

Archives départementales du Val d’Oise 3 avenue de la Palette, 95000 Pontoise Pontoise 95011 Larris / Maradas / Palette / Bocage Val-d’Oise Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://archives.valdoise.fr/actualites/evenement-429/n:561 »}]

Les Archives départementales du Val d’Oise ouvrent leurs portes exceptionnellement samedi 13 juin de 10 heures à 18 heures ! archives exposition

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