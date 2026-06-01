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Portes ouvertes aux archives du Val d’Oise, Archives départementales du Val d’Oise, Pontoise

Portes ouvertes aux archives du Val d’Oise, Archives départementales du Val d’Oise, Pontoise

Portes ouvertes aux archives du Val d’Oise, Archives départementales du Val d’Oise, Pontoise samedi 13 juin 2026.

Lieu : Archives départementales du Val d'Oise

Adresse : 3 avenue de la Palette, 95000 Pontoise

Ville : 95011 Pontoise

Département : Val-d'Oise

Début : samedi 13 juin 2026

Fin : samedi 13 juin 2026

Tarif : Accès libre. Réservation obligatoire pour la visite des coulisses.

Portes ouvertes aux archives du Val d’Oise Samedi 13 juin, 10h00 Archives départementales du Val d’Oise Val-d’Oise

Accès libre. Réservation obligatoire pour la visite des coulisses.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-13T10:00:00+02:00 – 2026-06-13T18:00:00+02:00
Fin : 2026-06-13T10:00:00+02:00 – 2026-06-13T18:00:00+02:00

Dans le cadre de la Semaine internationale des archives, les Archives départementales du Val d’Oise ouvrent exceptionnement leurs portes samedi 13 juin 2026, de 10 heures à 18 heures.

Au programme :

  • Découverte de l’exposition « Face à l’objectif. Une histoire du portrait en photographie », labellisée Bicentenaire de la photographie par le ministère de la Culture (visite libre). Livrets jeux à disposition pour les enfants, à partir de 6 ans et à partir de 11 ans. Possibilité de prendre la pause en costume d’époque dans un décor de studio photo du XIXe siècle.
  • Visite guidée des coulisses à 10h30, 14h30, 16h30, pour tout savoir sur les missions des archivistes et accéder à des documents originaux de façon privilégiée. Sur réservation.

Archives départementales du Val d’Oise 3 avenue de la Palette, 95000 Pontoise Pontoise 95011 Larris / Maradas / Palette / Bocage Val-d’Oise Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://archives.valdoise.fr/actualites/evenement-429/n:561 »}]
Les Archives départementales du Val d’Oise ouvrent leurs portes exceptionnellement samedi 13 juin de 10 heures à 18 heures ! archives exposition

ADVO 2025

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