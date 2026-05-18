Bourgs sur Colagne

JOURNÉE PORTES OUVERTES LE MOULIN DE LA COLAGNE

Moulin de la Colagne Bourgs sur Colagne Lozère

Tarif : – – EUR

Gratuit

Journée

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27 10:00:00

fin : 2026-06-27 18:00:00

Date(s) :

2026-06-27

Venez visiter le moulin et découvrir l’art de la mouture sur meule de pierre.

Visite guidées, marché gourmand, animations

Venez visiter le moulin et découvrir l’art de la mouture sur meule de pierre.

Visite guidées, marché gourmand, animations .

Moulin de la Colagne Bourgs sur Colagne 48100 Lozère Occitanie +33 4 66 32 70 03 contact@moulindecolagne.fr

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English :

Come and visit the mill and discover the art of stone milling.

Guided tours, gourmet market, entertainment

L’événement JOURNÉE PORTES OUVERTES LE MOULIN DE LA COLAGNE Bourgs sur Colagne a été mis à jour le 2026-05-18 par 48-OT Gévaudan Destination