JOURNÉE PORTES OUVERTES LE MOULIN DE LA COLAGNE Bourgs sur Colagne
JOURNÉE PORTES OUVERTES LE MOULIN DE LA COLAGNE Bourgs sur Colagne samedi 27 juin 2026.
Bourgs sur Colagne
JOURNÉE PORTES OUVERTES LE MOULIN DE LA COLAGNE
Moulin de la Colagne Bourgs sur Colagne Lozère
Tarif : – – EUR
Gratuit
Journée
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27 10:00:00
fin : 2026-06-27 18:00:00
Date(s) :
2026-06-27
Venez visiter le moulin et découvrir l’art de la mouture sur meule de pierre.
Visite guidées, marché gourmand, animations
Venez visiter le moulin et découvrir l’art de la mouture sur meule de pierre.
Visite guidées, marché gourmand, animations .
Moulin de la Colagne Bourgs sur Colagne 48100 Lozère Occitanie +33 4 66 32 70 03 contact@moulindecolagne.fr
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English :
Come and visit the mill and discover the art of stone milling.
Guided tours, gourmet market, entertainment
L’événement JOURNÉE PORTES OUVERTES LE MOULIN DE LA COLAGNE Bourgs sur Colagne a été mis à jour le 2026-05-18 par 48-OT Gévaudan Destination
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