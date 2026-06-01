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SKETCHCRAWL Bourgs sur Colagne

SKETCHCRAWL Bourgs sur Colagne

SKETCHCRAWL Bourgs sur Colagne samedi 20 juin 2026.

Adresse : devant l'église

Ville : 48100 Bourgs sur Colagne

Département : Lozère

Début : samedi 20 juin 2026

Fin : samedi 20 juin 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif : Gratuit Journée

Bourgs sur Colagne

SKETCHCRAWL

devant l’église Bourgs sur Colagne Lozère

Tarif : – – EUR

Gratuit
Journée

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 10:00:00
fin : 2026-06-20 16:30:00

Date(s) :
2026-06-20

Ocres et Garance vous invite à une journée sketchcrawl à Chirac
Ocres et Garance vous invite à une journée sketchcrawl à Chirac   .

devant l’église Bourgs sur Colagne 48100 Lozère Occitanie +33 6 70 60 25 27 

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English :

Ocres et Garance invites you to a sketchcrawl day in Chirac

L’événement SKETCHCRAWL Bourgs sur Colagne a été mis à jour le 2026-05-28 par 48-OT Gévaudan Destination

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