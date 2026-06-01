SKETCHCRAWL Bourgs sur Colagne
SKETCHCRAWL Bourgs sur Colagne samedi 20 juin 2026.
Bourgs sur Colagne
SKETCHCRAWL
devant l’église Bourgs sur Colagne Lozère
Tarif : – – EUR
Gratuit
Journée
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 10:00:00
fin : 2026-06-20 16:30:00
Date(s) :
2026-06-20
Ocres et Garance vous invite à une journée sketchcrawl à Chirac
Ocres et Garance vous invite à une journée sketchcrawl à Chirac .
devant l’église Bourgs sur Colagne 48100 Lozère Occitanie +33 6 70 60 25 27
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English :
Ocres et Garance invites you to a sketchcrawl day in Chirac
L’événement SKETCHCRAWL Bourgs sur Colagne a été mis à jour le 2026-05-28 par 48-OT Gévaudan Destination