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CONCOURS CHRISTIAN LARBAUD Bourgs sur Colagne

CONCOURS CHRISTIAN LARBAUD Bourgs sur Colagne

CONCOURS CHRISTIAN LARBAUD Bourgs sur Colagne samedi 13 juin 2026.

Adresse : Boulodrome du Chambon

Ville : 48100 Bourgs sur Colagne

Département : Lozère

Début : samedi 13 juin 2026

Fin : samedi 13 juin 2026

Heure de début : 14:30:00

Tarif : 12 12 Journée

Bourgs sur Colagne

CONCOURS CHRISTIAN LARBAUD

Boulodrome du Chambon Bourgs sur Colagne Lozère

Tarif : 12 – 12 – EUR

Journée

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 14:30:00
fin : 2026-06-13

Date(s) :
2026-06-13

Concours Christian Larbaud, concours départemental de pétanque en doublette   .

Boulodrome du Chambon Bourgs sur Colagne 48100 Lozère Occitanie +33 6 59 02 71 08 

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English :

L’événement CONCOURS CHRISTIAN LARBAUD Bourgs sur Colagne a été mis à jour le 2026-05-28 par 48-OT Gévaudan Destination

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