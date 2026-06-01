CONCOURS CHRISTIAN LARBAUD Bourgs sur Colagne
CONCOURS CHRISTIAN LARBAUD Bourgs sur Colagne samedi 13 juin 2026.
Bourgs sur Colagne
CONCOURS CHRISTIAN LARBAUD
Boulodrome du Chambon Bourgs sur Colagne Lozère
Tarif : 12 – 12 – EUR
Journée
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 14:30:00
fin : 2026-06-13
Date(s) :
2026-06-13
Concours Christian Larbaud, concours départemental de pétanque en doublette .
Boulodrome du Chambon Bourgs sur Colagne 48100 Lozère Occitanie +33 6 59 02 71 08
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English :
L’événement CONCOURS CHRISTIAN LARBAUD Bourgs sur Colagne a été mis à jour le 2026-05-28 par 48-OT Gévaudan Destination
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