Journée Portes Ouvertes Spéciale Enfants au Golf d’Arnouville Golf d’Arnouville Ermenouville

Ermenouville

Journée Portes Ouvertes Spéciale Enfants au Golf d’Arnouville

Golf d’Arnouville 1 route du calvaire Ermenouville Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-25 14:00:00

fin : 2026-06-25 16:00:00

Date(s) :

2026-06-25

Journée Portes Ouvertes Spéciale Enfants au Golf d’Arnouville

RDV dès 14h pour une portes ouvertes et des initiations au golf pour els enfants. Le Golf d’Arnouville invite les enfants à une après-midi d’initiation gratuite au golf. Encadrés par des professionnels passionnés, les enfants découvriront les bases du swing, du putting et du jeu dans un cadre verdoyant et convivial.

Gratuit, sur réservation .

Golf d’Arnouville 1 route du calvaire Ermenouville 76740 Seine-Maritime Normandie +33 6 31 36 80 34

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English : Journée Portes Ouvertes Spéciale Enfants au Golf d’Arnouville

L’événement Journée Portes Ouvertes Spéciale Enfants au Golf d’Arnouville Ermenouville a été mis à jour le 2026-05-21 par Office de tourisme de la Côte d’Albâtre