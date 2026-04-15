Ermenouville

Normandie Impressionnsite dans les jardins de Mesnil Geoffroy

Jardins du château de Mesnil Geoffroy Ermenouville Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-06-27 14:00:00

fin : 2026-06-28 18:00:00

Date(s) :

2026-06-27

De la roseraie à la hêtraie, dans le jardin des senteurs, des parterres au poulailler, tous vos sens sont en éveil cabanes, bacs, passerelles, hamacs offrent un nouveau regard conjuguant humour et poésie s’y assoir, s’y lover, s’y balancer et rêver…

De 14h à 18h dans les jardins du château de Mesnil Geoffroy. .

Jardins du château de Mesnil Geoffroy Ermenouville 76740 Seine-Maritime Normandie +33 6 71 07 22 50 chateaumesnil.geoffroy@wanadoo.fr

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English : Normandie Impressionnsite dans les jardins de Mesnil Geoffroy

L’événement Normandie Impressionnsite dans les jardins de Mesnil Geoffroy Ermenouville a été mis à jour le 2026-04-15 par Office de tourisme de la Côte d’Albâtre