Journée portes ouvertes Tourisme et Handicap Lussac-les-Châteaux
Journée portes ouvertes Tourisme et Handicap Lussac-les-Châteaux mercredi 22 avril 2026.
Lussac-les-Châteaux
Journée portes ouvertes Tourisme et Handicap
Lussac-les-Châteaux Vienne
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-22 14:00:00
fin : 2026-04-22 16:00:00
Date(s) :
2026-04-22
Dans le cadre des journées Portes Ouvertes Tourisme et Handicap, le 22 avril, l’Office de Tourisme Sud Vienne Poitou vous invite à un moment convivial et pédagogique autour de l’accessibilité, en partenariat avec le Musée de Préhistoire de Lussac-Les-Châteaux (La Sabline).
Pour cette occasion, Le Musée vous ouvre ses portes pour des séquences d’animations immersives inédites.
Au programme de l’Office de tourisme Sud Vienne Poitou de Lussac-Les-Châteaux, de 10h00 à 12h00
Sensibilisation à l’accueil des publics en situation de handicap
Bonnes pratiques d’accueil
Découverte de l’offre touristique accessible locale
Au programme du Musée de Préhistoire de 14h00 à 16h00
Visites immersives avec matériel T&H
Démonstrations
Clôture conviviale de la journée.
Venez profiter de ce temps d’échange pour mieux comprendre et agir pour un tourisme ouvert à tous. .
Lussac-les-Châteaux 86320 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 84 57 73 accueil@sudviennepoitou.com
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English : Journée portes ouvertes Tourisme et Handicap
L’événement Journée portes ouvertes Tourisme et Handicap Lussac-les-Châteaux a été mis à jour le 2026-04-13 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne
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