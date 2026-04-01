Lussac-les-Châteaux

Journée portes ouvertes Tourisme et Handicap

Lussac-les-Châteaux Vienne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-22 14:00:00

fin : 2026-04-22 16:00:00

Date(s) :

2026-04-22

Dans le cadre des journées Portes Ouvertes Tourisme et Handicap, le 22 avril, l’Office de Tourisme Sud Vienne Poitou vous invite à un moment convivial et pédagogique autour de l’accessibilité, en partenariat avec le Musée de Préhistoire de Lussac-Les-Châteaux (La Sabline).

Pour cette occasion, Le Musée vous ouvre ses portes pour des séquences d’animations immersives inédites.

Au programme de l’Office de tourisme Sud Vienne Poitou de Lussac-Les-Châteaux, de 10h00 à 12h00

Sensibilisation à l’accueil des publics en situation de handicap

Bonnes pratiques d’accueil

Découverte de l’offre touristique accessible locale

Au programme du Musée de Préhistoire de 14h00 à 16h00

Visites immersives avec matériel T&H

Démonstrations

Clôture conviviale de la journée.

Venez profiter de ce temps d’échange pour mieux comprendre et agir pour un tourisme ouvert à tous. .

Lussac-les-Châteaux 86320 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 84 57 73 accueil@sudviennepoitou.com

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English : Journée portes ouvertes Tourisme et Handicap

L’événement Journée portes ouvertes Tourisme et Handicap Lussac-les-Châteaux a été mis à jour le 2026-04-13 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne