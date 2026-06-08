Rully

Journée Portes Ouvertes Vitteaut-Alberti

16 rue de la Buisserolle Rully Saône-et-Loire

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Tarif enfant

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04 15:00:00

fin : 2026-07-05 02:00:00

Date(s) :

2026-07-04

Samedi 4 juillet 2026 de 15h à 2h à Rully

La Maison Vitteaut-Alberti vous ouvre ses portes pour une journée estivale placée sous le signe de la convivialité, de la découverte et de la musique.

Découvrez les coulisses de notre maison familiale et plongez dans l’univers du Crémant de Bourgogne à travers la découverte de notre savoir-faire et de la méthode traditionnelle.

Tout au long de la journée et de la soirée, profitez d’une ambiance festive au cœur de notre domaine Dégustation de nos Crémants de Bourgogne

Visites de caves

Espaces extérieurs aménagés

Foodtruck Barbatube

Concerts live du groupe MONKEY FIVE

Conteuse pour enfants

Ambiance estivale & conviviale jusqu’au bout de la nuit

Entrée 3,50 €

Comprend un verre Vitteaut-Alberti au choix que vous pourrez conserver tout au long de l’événement. Non compris dans l’offre

La restauration et les consommations supplémentaires restent à la charge des participants.

Aucune réservation de repas n’est nécessaire, les foodtrucks seront accessibles librement sur place.

Nous avons hâte de vous accueillir pour partager cette belle soirée d’été à Rully. .

16 rue de la Buisserolle Rully 71150 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 87 23 97 contact@vitteaut-alberti.fr

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English : Journée Portes Ouvertes Vitteaut-Alberti

L’événement Journée Portes Ouvertes Vitteaut-Alberti Rully a été mis à jour le 2026-06-08 par CHALON-SUR-SAONE │ OT et des Congrès du Grand Chalon | Cat.I