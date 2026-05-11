Séjour d’été Du jardin à l’assiette au Prieuré de Bray Rully
Séjour d’été Du jardin à l’assiette au Prieuré de Bray Rully samedi 13 juin 2026.
Rully
Séjour d’été Du jardin à l’assiette au Prieuré de Bray
Prieuré de Bray Rully Oise
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 09:00:00
fin : 2026-06-14 16:00:00
Date(s) :
2026-06-13
L’été au Prieuré de Bray, c’est le jardin dans l’assiette. Une parenthèse rare de deux jours pour ralentir, respirer et renouer avec une cuisine simple et généreuse, faite des trésors cueillis à même le jardin.
Réservation Obligatoire.
L’été au Prieuré de Bray, c’est le jardin dans l’assiette. Une parenthèse rare de deux jours pour ralentir, respirer et renouer avec une cuisine simple et généreuse, faite des trésors cueillis à même le jardin. Guidés par des experts de la santé et du monde végétal, redécouvrez le goût authentique des savoirs ancestraux.
Au choix
Journée du samedi 13 juin 2026 (9h-16h)
et ou
Journée du dimanche 14 juin 2026 (9h-16h)
Réservation Obligatoire. .
Prieuré de Bray Rully 60810 Oise Hauts-de-France +33 7 68 22 51 75 prieuredebray60@gmail.com
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English :
Summer at the Prieuré de Bray is all about the garden on your plate. A rare two-day interlude to slow down, breathe and reconnect with a simple, generous cuisine, made from the treasures of the garden itself.
Reservations essential.
L’événement Séjour d’été Du jardin à l’assiette au Prieuré de Bray Rully a été mis à jour le 2026-05-11 par Chantilly-Senlis Tourisme
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