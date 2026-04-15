Rully

Rullyfolies

Place du champ de foire Rully Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 11:00:00

fin : 2026-05-24 11:00:00

Date(s) :

2026-05-23

LES RULLYFOLIES !

Préparez-vous pour 24H de fête inoubliables au cœur de notre village !

Au programme

– musique & ambiance festive

– convivialité & terroir

– animations pour tous

– surprises tout au long du week-end

Un moment de partage à vivre entre amis, en famille ou entre voisins… Rully va vibrer pendant 24h !

Plus d’infos via le QR code de l’affiche

Notez la date et parlez-en autour de vous !

#Rullyfolies #Rully #Fête #Convivialité #SortieWeekend #ÉvénementLocal .

Place du champ de foire Rully 71150 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 17 55 34 47 bouge.a.rully@gmail.com

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English : Rullyfolies

L’événement Rullyfolies Rully a été mis à jour le 2026-04-15 par Département 71/Direction Attractivité Mission Tourisme (coordination)