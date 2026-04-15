Rullyfolies Rully
Rullyfolies Rully samedi 23 mai 2026.
Rully
Rullyfolies
Place du champ de foire Rully Saône-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 11:00:00
fin : 2026-05-24 11:00:00
Date(s) :
2026-05-23
LES RULLYFOLIES !
Préparez-vous pour 24H de fête inoubliables au cœur de notre village !
Au programme
– musique & ambiance festive
– convivialité & terroir
– animations pour tous
– surprises tout au long du week-end
Un moment de partage à vivre entre amis, en famille ou entre voisins… Rully va vibrer pendant 24h !
Plus d’infos via le QR code de l’affiche
Notez la date et parlez-en autour de vous !
#Rullyfolies #Rully #Fête #Convivialité #SortieWeekend #ÉvénementLocal .
Place du champ de foire Rully 71150 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 17 55 34 47 bouge.a.rully@gmail.com
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English : Rullyfolies
L’événement Rullyfolies Rully a été mis à jour le 2026-04-15 par Département 71/Direction Attractivité Mission Tourisme (coordination)
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