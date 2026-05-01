JOURNÉE PORTES OUVERTES X PIQUE-NIQUE DU VIGNERON INDÉPENDANT Gabian
JOURNÉE PORTES OUVERTES X PIQUE-NIQUE DU VIGNERON INDÉPENDANT Gabian dimanche 24 mai 2026.
Gabian
JOURNÉE PORTES OUVERTES X PIQUE-NIQUE DU VIGNERON INDÉPENDANT
D13 Gabian Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-24
fin : 2026-05-24
Date(s) :
2026-05-24
Journée portes ouvertes, pique-nique du vigeron indépendant.
Ici, on grille, on déguste, on rit, et on trinque à la vie.
Mais vous pouvez aussi simplement passer déguster nos vins à tout moment.
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D13 Gabian 34320 Hérault Occitanie +33 6 16 12 05 40 contact@masfarchat.fr
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English :
Open day, independent vigeron picnic.
Here, we toast, we savor, we laugh, and we toast to life.
But you’re welcome to drop in and sample our wines at any time.
L’événement JOURNÉE PORTES OUVERTES X PIQUE-NIQUE DU VIGNERON INDÉPENDANT Gabian a été mis à jour le 2026-05-12 par 34 OT AVANT-MONTS
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