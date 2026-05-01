Gabian

JOURNÉE PORTES OUVERTES X PIQUE-NIQUE DU VIGNERON INDÉPENDANT

D13 Gabian Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-24

fin : 2026-05-24

Date(s) :

2026-05-24

Journée portes ouvertes, pique-nique du vigeron indépendant.

Ici, on grille, on déguste, on rit, et on trinque à la vie.

Mais vous pouvez aussi simplement passer déguster nos vins à tout moment.

.

D13 Gabian 34320 Hérault Occitanie +33 6 16 12 05 40 contact@masfarchat.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Open day, independent vigeron picnic.

Here, we toast, we savor, we laugh, and we toast to life.

But you’re welcome to drop in and sample our wines at any time.

L’événement JOURNÉE PORTES OUVERTES X PIQUE-NIQUE DU VIGNERON INDÉPENDANT Gabian a été mis à jour le 2026-05-12 par 34 OT AVANT-MONTS