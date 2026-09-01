Journée pour les enfants à l’hippodrome de Niort Hippodrome de Romagné Niort

Informations pratiques

Niort

Journée pour les enfants à l’hippodrome de Niort

Hippodrome de Romagné Chemin du Lac Niort Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-20

Le dimanche 20 septembre, l’hippodrome de Niort met les enfants à l’honneur avec un village spécialement aménagé pour eux et de nombreuses animations proposées tout au long de la journée.

Les amateurs de courses pourront également profiter de la réunion de trot, avec notamment la remise du traditionnel Prix du Courrier de l’Ouest et de la Ville de Niort.

À cette occasion, Le Courrier de l’Ouest s’associe à l’hippodrome de Niort pour proposer à ses abonnés un déjeuner pour deux personnes, accompagné d’une découverte des coulisses de l’hippodrome.

Pour participer, il suffit de s’inscrire via le lien prévu à cet effet. .

Hippodrome de Romagné Chemin du Lac Niort 79000 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 73 65 84

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English : Journée pour les enfants à l’hippodrome de Niort

L’événement Journée pour les enfants à l’hippodrome de Niort Niort a été mis à jour le 2026-08-18 par OT Niort Marais Poitevin