Le Thou

Journée régénératrice à la ferme

La Ferme du Mont d’Or Le Thou Charente-Maritime

Tarif : 50 – 50 – 50 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-29 08:45:00

fin : 2026-05-29 17:00:00

Date(s) :

2026-05-29

Découvrez la notion de régénération en partageant une journée d’activités et questionnements dans un lieu inspirant et régénératif !

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La Ferme du Mont d’Or Le Thou 17290 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine

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English :

Discover the notion of regeneration by sharing a day of activities and questioning in an inspiring and regenerative setting!

L’événement Journée régénératrice à la ferme Le Thou a été mis à jour le 2026-05-05 par Le Comptoir Local® Office de Tourisme Aunis Marais Poitevin