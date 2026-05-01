Journée régénératrice à la ferme Le Thou
Journée régénératrice à la ferme Le Thou vendredi 29 mai 2026.
Le Thou
Journée régénératrice à la ferme
La Ferme du Mont d’Or Le Thou Charente-Maritime
Tarif : 50 – 50 – 50 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-29 08:45:00
fin : 2026-05-29 17:00:00
Date(s) :
2026-05-29
Découvrez la notion de régénération en partageant une journée d’activités et questionnements dans un lieu inspirant et régénératif !
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La Ferme du Mont d’Or Le Thou 17290 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine
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English :
Discover the notion of regeneration by sharing a day of activities and questioning in an inspiring and regenerative setting!
L’événement Journée régénératrice à la ferme Le Thou a été mis à jour le 2026-05-05 par Le Comptoir Local® Office de Tourisme Aunis Marais Poitevin
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