JOURNÉE RESSOURCEMENT Castanet-le-Haut
JOURNÉE RESSOURCEMENT Castanet-le-Haut samedi 1 août 2026.
Castanet-le-Haut
JOURNÉE RESSOURCEMENT
12 chemin du Devès Castanet-le-Haut Hérault
Tarif : 20 – 20 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-01
fin : 2026-08-01
Date(s) :
2026-08-01
Journée ressourcement samedi 1er août
15h30 18h Atelier de ressourcement + soirée festive danse libre thème word music
Journée ressourcement samedi 1er août
15h30 18h Atelier de ressourcement
Bains sonores le son réparateur des instruments, apporte apaisement, lâcher prise, et mieux être.
Souffle, voix et mantras pour faire vibrer en soi une vitalité retrouvée, un ressourcement guérisseur.
Méditations chamaniques en fonction des saisons et des traditions ancestrales chaque méditation est un voyage aux sources de son humanité.
+ soirée festive danse libre thème word music
Ateliers chant et ressourcement animation Anne Silvestre Cagniart Le Soleil et la Lune , places limitées, inscription obligatoire, prévoir une tenue confortable.
Tarif adulte 20€ tarif jeunes de 10 à 16 ans 10€ .
12 chemin du Devès Castanet-le-Haut 34610 Hérault Occitanie +33 6 82 69 24 21 lafermedudeves@gmail.com
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English :
Retreat Day: Saturday, August 1
3:30 PM 6:00 PM: Retreat workshop + festive evening of open dancing with a world music theme
L’événement JOURNÉE RESSOURCEMENT Castanet-le-Haut a été mis à jour le 2026-06-12 par 34 ADT34
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