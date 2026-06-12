Castanet-le-Haut

JOURNÉE RESSOURCEMENT

12 chemin du Devès Castanet-le-Haut Hérault

Tarif : 20 – 20 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-08

fin : 2029-08-08

Date(s) :

2026-08-08

Journée ressourcement samedi 8 août

15h30 18h Atelier de ressourcement + soirée festive Conte des mille et une nuits avec Marc Bricard puis danse libre thème oriental.

Journée ressourcement samedi 8 août

15h30 18h atelier de ressourcement

Bains sonores Le son réparateur des instruments, apporte apaisement, lâcher prise, et mieux être.

Chants méditatifs pour faire vibrer en soi une vitalité retrouvée, un ressourcement guérisseur.

Méditations chamaniques en fonction des saisons et des traditions ancestrales chaque méditation est un voyage aux sources de son humanité.

+ soirée festive Conte des mille et une nuits avec Marc Bricard puis danse libre thème oriental

Ateliers chant et ressourcement animation Anne Silvestre Cagniart Le Soleil et la Lune , places limitées, inscription obligatoire, prévoir une tenue confortable.

Tarif adulte 20€ tarif jeunes de 10 à 16 ans 10€ .

12 chemin du Devès Castanet-le-Haut 34610 Hérault Occitanie +33 6 82 69 24 21 lafermedudeves@gmail.com

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English :

Retreat Day: Saturday, August 8

3:30 p.m. 6:00 p.m. Retreat workshop + festive evening featuring “Tales from the Thousand and One Nights” with Marc Bricard, followed by free-style dance with an Oriental theme.

L’événement JOURNÉE RESSOURCEMENT Castanet-le-Haut a été mis à jour le 2026-06-12 par 34 ADT34