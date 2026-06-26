Castanet-le-Haut

JOURNÉE RESSOURCEMENT

12 chemin du Devès Castanet-le-Haut Hérault

Tarif : 20 – 20 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-29

fin : 2026-08-29

Date(s) :

2026-08-29

Journée ressourcement samedi 29 août

15h30 18h Atelier Trouver sa Voix bains sonores, souffle, respiration, explorations vocales, expression scénique.

Journée ressourcement samedi 29 août

15h30 18h Atelier Trouver sa Voix bains sonores, souffle, respiration, explorations vocales, expression scénique.

En se laissant guider par la musique et par des techniques simples de souffle et de respiration accessibles à tous, on part à la recherche de sa voix expression de soi pour libérer sa créativité, s’écouter, partager des moments de joie…Chanter élève notre énergie vibratoire…

+ Soirée festive karaoké Faites chauffer vos cordes vocales

Buvette assiettes fermières Cuisine du monde à la sauce locale par le chef Bastien. .

12 chemin du Devès Castanet-le-Haut 34610 Hérault Occitanie +33 6 82 69 24 21 lafermedudeves@gmail.com

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English : JOURNÉE RESSOURCEMENT

Retreat Day: Saturday, August 29

3:30 p.m. 6:00 p.m. “Finding Your Voice” Workshop: sound baths, breathwork, vocal exploration, and stage performance.

L’événement JOURNÉE RESSOURCEMENT Castanet-le-Haut a été mis à jour le 2026-06-26 par 34 ADT34