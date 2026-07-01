Journée rétro TARSAC Tarsac

Informations pratiques

Tarsac

Journée rétro

TARSAC Place du village Tarsac Gers

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-26 08:00:00

fin : 2026-07-26 18:00:00

Date(s) :

2026-07-26

Journée rétro à Tarsac voitures anciennes, vide-grenier et convivialité !

Avis aux amateurs de belles mécaniques, aux chineurs et aux familles en quête d’une belle sortie dominicale ! Le charmant village de Tarsac vous invite à replonger dans le passé le dimanche 26 juillet.

Organisée par l’association Les vieux tacots tarsacois, cette journée festive va animer la place du village de 8h à 18h. C’est l’occasion idéale de flâner sous le soleil, de faire de belles découvertes et de partager un moment d’échange unique dans une ambiance des plus chaleureuses.

Au programme de cette belle journée

L’exposition de véhicules anciens venez admirer de superbes voitures d’époque, de véritables bijoux de mécanique qui rappelleront de doux souvenirs aux nostalgiques et émerveilleront les plus jeunes.

Le vide-grenier l’endroit parfait pour dénicher la perle rare, un objet insolite, des livres ou des jouets vintage.

La bourse d’échange un espace privilégié pour les passionnés et les collectionneurs à la recherche de pièces détachées ou d’objets de collection liés à l’automobile.

Côté restauration une pause gourmande et conviviale

Pour profiter pleinement de votre journée sans voir le temps passer, tout a été prévu pour vous restaurer sur place dans une ambiance festive

Une buvette conviviale pour vous rafraîchir et partager un verre entre amis

Une offre de restauration sur place pour savourer un bon moment de gourmandise

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TARSAC Place du village Tarsac 32400 Gers Occitanie +33 6 63 44 96 80 mairie.tarsac@wanadoo.fr

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English :

Retro Day in Tarsac: Classic Cars, Flea Market, and Fun!

Calling all lovers of classic cars, bargain hunters, and families looking for a great Sunday outing! The charming village of Tarsac invites you to step back in time on Sunday, July 26.

Organized by the association Les vieux tacots tarsacois, this festive day will bring the village square to life from 8 a.m. to 6 p.m. It’s the perfect opportunity to stroll in the sunshine, make wonderful discoveries, and share a unique experience in a warm and welcoming atmosphere.

On the agenda for this wonderful day:

The classic car show: come admire stunning vintage cars—true mechanical gems that will bring back fond memories for the nostalgic and amaze the younger generation.

The flea market: the perfect place to unearth a rare find, an unusual item, books, or vintage toys.

The swap meet: a special area for enthusiasts and collectors looking for spare parts or automotive collectibles.

Dining: A Delicious and Friendly Break

To make the most of your day without even noticing the time passing, everything has been arranged for you to enjoy a meal on-site in a festive atmosphere:

A welcoming refreshment stand where you can cool off and share a drink with friends

On-site dining options to enjoy a delicious meal

L’événement Journée rétro Tarsac a été mis à jour le 2026-07-14 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65