Maillé

Journée Rugby avec Oval’autisme

Stade de Maillé Maillé Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 14:30:00

fin : 2026-05-23

Date(s) :

2026-05-23

Oval’autisme est une association qui a pour vocation d’aider les enfants autistes ou tous autres handicaps ainsi que leurs familles.

Le samedi 23 mai 2026 des résidents de différentes structures viendront participer à du rugby adapté à partir de 14h30 suivi à 19h00 d’un match de rugby Maillé/ Aigrefeuille.

Vente de sandwichs en soirée

Buvette sur place toute la journée .

Stade de Maillé Maillé 85420 Vendée Pays de la Loire +33 6 46 37 82 98

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English :

Oval’autisme is an association dedicated to helping autistic and other handicapped children and their families.

L’événement Journée Rugby avec Oval’autisme Maillé a été mis à jour le 2026-04-27 par Office de Tourisme Vendée Marais Poitevin