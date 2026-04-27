Journée Rugby avec Oval’autisme Maillé
Journée Rugby avec Oval’autisme Maillé samedi 23 mai 2026.
Maillé
Journée Rugby avec Oval’autisme
Stade de Maillé Maillé Vendée
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 14:30:00
fin : 2026-05-23
Date(s) :
2026-05-23
Oval’autisme est une association qui a pour vocation d’aider les enfants autistes ou tous autres handicaps ainsi que leurs familles.
Le samedi 23 mai 2026 des résidents de différentes structures viendront participer à du rugby adapté à partir de 14h30 suivi à 19h00 d’un match de rugby Maillé/ Aigrefeuille.
Vente de sandwichs en soirée
Buvette sur place toute la journée .
Stade de Maillé Maillé 85420 Vendée Pays de la Loire +33 6 46 37 82 98
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English :
Oval’autisme is an association dedicated to helping autistic and other handicapped children and their families.
L’événement Journée Rugby avec Oval’autisme Maillé a été mis à jour le 2026-04-27 par Office de Tourisme Vendée Marais Poitevin