Journée Sales Gonzesses, L’Atelier Dulcie-September, Nantes

Informations pratiques

Journée Sales Gonzesses Samedi 12 septembre, 14h00 L’Atelier Dulcie-September Loire-Atlantique

Prix libre et solidaire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-12T14:00:00+02:00 – 2026-09-12T22:00:00+02:00

Fin : 2026-09-12T14:00:00+02:00 – 2026-09-12T22:00:00+02:00

Le collectif nantais Sales Gonzesses organise sa première grande journée événementielle à l’Atelier Dulcie-September, en plein centre-ville de Nantes, de 14h à 22h avec un after au Sœur Carnage. Au programme : concerts, DJ set, conférence, ateliers, stands associatifs et ce dans un espace pensé comme accessible, engagé et bienveillant.

L’objectif de cette journée est de fédérer les forces inclusives locales, de croiser les disciplines artistiques et militantes, et de rendre visibles les minorités de genre et initiatives féministes intersectionnelles du territoire.

Sales Gonzesses souhaite ainsi créer un espace de rencontres, de dialogue et de sensibilisation, où les collectifs locaux peuvent présenter leurs projets, témoigner de leurs expériences et tisser des liens entre elleux. L’événement se déploie sur trois espaces complémentaires :

• une cour extérieure dédiée à l’expression scénique

• un espace stands consacré aux associations et créateurices

• une salle où auront lieu table ronde, ateliers et expos.

Billetterie à prix libre et modulable

Page Instagram Sales Gonzesses

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Une journée pour relier, visibiliser et faire grandir les luttes locales ! nantes nantes métropole