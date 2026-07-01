Journée spéciale Tour de France Place Jules Ferry et parking Jean Zay Blanzy

Informations pratiques

Blanzy

Journée spéciale Tour de France

Place Jules Ferry et parking Jean Zay Les Rompois Blanzy Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-16 10:30:00

fin : 2026-07-16 18:00:00

Date(s) :

2026-07-16

De 10h à 12h30

Sur la place Jules Ferry aux Rompois

Animations ludiques autour du vélo, avec les Dés Rangés des Mines et Mine de Rayon.

Expositions, défis, jeux…

De 12h30 à 13h30

Au City Stade des Rompois Rue Louis Aragon

Repas partagé chacun apporte son pique-nique avec les habitants, les familles et les enfants.

À partir de 13h30

Sur le parking du complexe Jean Zay aux Rompois

Spectacle musical et déambulatoire des Frères Fino , Compagnie Zurko.

Sur leur tonneau motorisé, les frères Fino parcourent les routes, partageant récits et fantaisies. Entre chants festifs et frasques rocambolesques, ils célèbrent leur vie, leur famille et leur village, rois de la bricole et princes de l’embrouille.

Buvette et petite restauration, avec le Comité des fêtes.

Animations, mur interactif, boutique officielle du Tour…

Passage de la caravane à 14h50.

Passage du Tour entre 16h15 et 16h40 .

Place Jules Ferry et parking Jean Zay Les Rompois Blanzy 71450 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 69 15 99 csb.centresocial@blanzy71.fr

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English : Journée spéciale Tour de France

L’événement Journée spéciale Tour de France Blanzy a été mis à jour le 2026-07-06 par Département 71/Direction de l’Attractivité et de la Communication (coordination)