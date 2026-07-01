Journée spéciale Tour de France Place Jules Ferry et parking Jean Zay Blanzy
jeudi 16 juillet 2026 · Place Jules Ferry et parking Jean Zay · Blanzy
Informations pratiques
Blanzy
Journée spéciale Tour de France
Place Jules Ferry et parking Jean Zay Les Rompois Blanzy Saône-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-16 10:30:00
fin : 2026-07-16 18:00:00
Date(s) :
2026-07-16
De 10h à 12h30
Sur la place Jules Ferry aux Rompois
Animations ludiques autour du vélo, avec les Dés Rangés des Mines et Mine de Rayon.
Expositions, défis, jeux…
De 12h30 à 13h30
Au City Stade des Rompois Rue Louis Aragon
Repas partagé chacun apporte son pique-nique avec les habitants, les familles et les enfants.
À partir de 13h30
Sur le parking du complexe Jean Zay aux Rompois
Spectacle musical et déambulatoire des Frères Fino , Compagnie Zurko.
Sur leur tonneau motorisé, les frères Fino parcourent les routes, partageant récits et fantaisies. Entre chants festifs et frasques rocambolesques, ils célèbrent leur vie, leur famille et leur village, rois de la bricole et princes de l’embrouille.
Buvette et petite restauration, avec le Comité des fêtes.
Animations, mur interactif, boutique officielle du Tour…
Passage de la caravane à 14h50.
Passage du Tour entre 16h15 et 16h40 .
Place Jules Ferry et parking Jean Zay Les Rompois Blanzy 71450 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 69 15 99 csb.centresocial@blanzy71.fr
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English : Journée spéciale Tour de France
L’événement Journée spéciale Tour de France Blanzy a été mis à jour le 2026-07-06 par Département 71/Direction de l’Attractivité et de la Communication (coordination)