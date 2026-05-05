Journée Sport partagé Grimaud, grimaud, Grimaud
Journée Sport partagé Grimaud, grimaud, Grimaud vendredi 22 mai 2026.
Journée Sport partagé Grimaud Vendredi 22 mai, 08h00 grimaud Var
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-22T08:00:00+02:00 – 2026-05-22T17:00:00+02:00
Fin : 2026-05-22T08:00:00+02:00 – 2026-05-22T17:00:00+02:00
Accueil de 3 collèges + 3 écoles primaires.
Le principe : 1 élève en situation de handicap est accompagné par un autre élève de son établissement.
7 ateliers sportifs.
Vélo, Pickleball, Volley, Handball, Cécifoot.
grimaud ROUTE DES BLAQUIERES GRIMAUD Grimaud 83310 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « link », « value »: « https://opuss.unss.org/ »}]
Accueil de 120 élèves dont la moitié en situation de handicap avec découverte d’ateliers sportifs dont le vélo.
À voir aussi à Grimaud (Var)
- Marché de Noël bio et éthique Grimaud 13 décembre 2026