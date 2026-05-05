Journée Sport partagé Grimaud, grimaud, Grimaud

Journée Sport partagé Grimaud Vendredi 22 mai, 08h00 grimaud Var

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-22T08:00:00+02:00 – 2026-05-22T17:00:00+02:00

Fin : 2026-05-22T08:00:00+02:00 – 2026-05-22T17:00:00+02:00

Accueil de 3 collèges + 3 écoles primaires.

Le principe : 1 élève en situation de handicap est accompagné par un autre élève de son établissement.

7 ateliers sportifs.

Vélo, Pickleball, Volley, Handball, Cécifoot.

grimaud ROUTE DES BLAQUIERES GRIMAUD Grimaud 83310 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « link », « value »: « https://opuss.unss.org/ »}]

Accueil de 120 élèves dont la moitié en situation de handicap avec découverte d’ateliers sportifs dont le vélo.