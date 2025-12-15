Grimaud

Marché de Noël bio et éthique

Place de l’église Grimaud Var

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-13 09:00:00

fin : 2026-12-13

Date(s) :

2026-12-13

Marché bio et zéro déchet avec des producteurs bio et locaux.

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Place de l’église Grimaud 83310 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur

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English : Organic and ethical Christmas market

Market La Vie autrement bio and zero waste

L’événement Marché de Noël bio et éthique Grimaud a été mis à jour le 2025-12-15 par Office de tourisme de Grimaud