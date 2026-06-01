Exposition Le château de Grimaud s’expose, Musée du Patrimoine de Grimaud, Grimaud

Exposition Le château de Grimaud s’expose 18 – 20 septembre Musée du Patrimoine de Grimaud Var

Entrée gratuite

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T09:00:00+02:00 – 2026-09-18T12:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

A l’occasion des Journées européennes du patrimoine, percez les secrets d’un lieu emblématique de Grimaud à travers l’exposition évènement : Le château de Grimaud s’expose, au Musée du Patrimoine.

Plongez au coeur de l’histoire d’un lieu mythique dans le golfe de saint-Tropez, et découvrez ses aspects insoupçonnés.

Une riche expositions de documents d’archives et d’objets archéologiques vous mèneront sur la piste des évolutions du château de Grimaud, en légende et faits historiques.

Musée du Patrimoine de Grimaud 744, route Nationale – 83310 Grimaud village Grimaud 83310 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur 04.22.18.20.90 Le Musée du Patrimoine retrace à travers ses trois bâtiments distincts, la vie de ce beau village et recueille les souvenirs des gens d’antan qui l’ont construit, dans l’objectif de partager avec ceux d’aujourd’hui ce qui est immuable dans le coeur de l’homme Arrêt de bus à 50 mètres (arrêt village Grimaud).

Parking souterrain à 50 mètres (face à l’Office de Tourisme) ou parking en extérieur, à 50 mètres, sur la Place Neuve.

A l’occasion des Journées européennes du patrimoine, percez les secrets d’un lieu emblématique de Grimaud à travers l’exposition évènement : Le château de Grimaud s’expose, au Musée du Patrimoine.

©Cyril Carpentier