Visite libre de la Maison des arcades, Maison des Arcades, Grimaud
Visite libre de la Maison des arcades, Maison des Arcades, Grimaud vendredi 18 septembre 2026.
Visite libre de la Maison des arcades 18 – 20 septembre Maison des Arcades Var
Entrée gratuite
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-18T09:00:00+02:00 – 2026-09-18T12:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Dans une ancienne maison de maître du XVème siècle, découvrez l’exposition de l’artiste contemporain Sunny Sandhu.
Originaire du Penjab, Sunny Sandhu, alias Bhoomitra (« Ami de la Terre »), est musicien, musicothérapeute et galeriste. Installé à Saint-Paul, il enseigne la musicothérapie et présente l’art tribal Gond. Il crée des oeuvres visuelles et sonores inspirées de la nature et de ses forces vitales. Il a reçu le Beyond Music Award pour sa pièce Si Ghan.
Maison des Arcades rue des Templiers, 83310 Grimaud Grimaud 83310 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 94 55 57 34 Village médiéval, visites guidées Parkings
Dans une ancienne maison de maître du XVème siècle, découvrez l’exposition de l’artiste contemporain Sunny Sandhu.
©Cyril Carpentier
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