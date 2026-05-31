Visite libre du Musée du Patrimoine, Musée du Patrimoine de Grimaud, Grimaud
Visite libre du Musée du Patrimoine, Musée du Patrimoine de Grimaud, Grimaud vendredi 18 septembre 2026.
Visite libre du Musée du Patrimoine 18 – 20 septembre Musée du Patrimoine de Grimaud Var
Entrée gratuite
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-18T09:00:00+02:00 – 2026-09-18T12:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Partez à la découverte du patrimoine grimaudois. Le Musée du Patrimoine préserve une riche collection d’objets anciens, reflets de pratiques aujourd’hui en partie disparues.
Lieu de mémoire érigé autour de trois anciens bâtiments : une habitation, une forge et un moulin à huile, découvrez comment ce patrimoine matériel, et immatériel, fut préservé pour mieux être exposé au public.
A cette occasion, venez comprendre l’histoire d’un autre lieu emblématique de Grimaud dans la visite de notre exposition évènement : Le château de Grimaud s’expose.
Musée du Patrimoine de Grimaud 744, route Nationale – 83310 Grimaud village Grimaud 83310 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur 04.22.18.20.90 Le Musée du Patrimoine retrace à travers ses trois bâtiments distincts, la vie de ce beau village et recueille les souvenirs des gens d’antan qui l’ont construit, dans l’objectif de partager avec ceux d’aujourd’hui ce qui est immuable dans le coeur de l’homme Arrêt de bus à 50 mètres (arrêt village Grimaud).
Parking souterrain à 50 mètres (face à l’Office de Tourisme) ou parking en extérieur, à 50 mètres, sur la Place Neuve.
Partez à la découverte du patrimoine grimaudois. Le Musée du Patrimoine préserve une riche collection d’objets anciens, reflets de pratiques aujourd’hui en partie disparues.
©Cyril Carpentier
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