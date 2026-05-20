BACA Festival Street art festival Les Prairies de la Mer Grimaud

Grimaud

BACA Festival Street art festival

Les Prairies de la Mer 1910 Route du Littoral Grimaud Var

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-08

fin : 2026-07-12

Date(s) :

2026-07-08

Le Baca Festival est une célébration immersive du street art, organisée du 8 au 12 juillet 2026 aux Prairies de la Mer. Gratuit et ouvert à tous, ce nouvel évènement promet une expérience artistique inoubliable dans un cadre exceptionnel.

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Les Prairies de la Mer 1910 Route du Littoral Grimaud 83310 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 94 79 09 09 prairies@riviera-villages.com

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English : BACA Festival Street art festival

The Baca Festival is an immersive celebration of street art, taking place from 8th to 12th July 2026 at Les Prairies de la Mer. Free and open to all, this new event promises an unforgettable artistic experience in an exceptional setting.

L’événement BACA Festival Street art festival Grimaud a été mis à jour le 2026-05-20 par Office de tourisme de Grimaud