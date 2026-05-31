Festival Grimaud Art Urbain, Le Kilal « Grimaud Art Urbain », Grimaud

Festival Grimaud Art Urbain 18 – 20 septembre Le Kilal « Grimaud Art Urbain » Var

Entrée gratuite

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T09:00:00+02:00 – 2026-09-18T12:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

A l’occasion du festival Grimaud Art Urbain, (re)découvrez le kilal sous un nouveau jour.

Cet ancien hôtel art déco des années 1970, construit sur une ancienne maison de maître, fut abandonné puis récupéré par la commune.

Aujourd’hui considéré comme une friche artistique, le lieu accueille les créations de nombreux artistes offrant autant d’approche de la pratique du street art.

Explorez les trois étages d’un lieu imprégné d’une nouvelle vie, dans lequel les oeuvres se côtoient et dialoguent à travers un parcours immersif.

Le kilal propose également une vue sur un jardin et un bassin aux mosaïques art déco.

Le Kilal « Grimaud Art Urbain » 744, Route Nationale. 83310 Grimaud Grimaud 83310 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur 04.94.55.57.34 https://www.grimaud-provence.com/offres/le-kilal-grimaud-fr-4381965/ Le Kilal abrite l’Urbex du festival de street art « Grimaud Art Urbain ».

Plusieurs artistes investissent les lieux chaque année et laissent parler leurs imaginations sur 3 étages.

Le Kilal est ouvert sur toute la durée de « Grimaud Art Urbain ». Arrêt de bus à 50 mètres (arrêt Grimaud village)

Parking souterrain à 50 mètres (face à l’Office de Tourisme de Grimaud village) et parking à 50 mètres, en extérieur, sur la Place Neuve.

A l’occasion du festival Grimaud Art Urbain, (re)découvrez le kilal sous un nouveau jour.

©Cyril Carpentier