Visite randonnée : Patrimoine en danger, Parking saint-roch Grimaud, Grimaud
Visite randonnée : Patrimoine en danger, Parking saint-roch Grimaud, Grimaud dimanche 20 septembre 2026.
Visite randonnée : Patrimoine en danger Dimanche 20 septembre, 10h00 Parking saint-roch Grimaud Var
Gratuit ; Limité à 35 personnes
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T11:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T11:30:00+02:00
Grimaud présente une grande richesse de lieux patrimoniaux. Parmi eux, nous retrouvons le pont des fées. Cet ancien aqueduc remontant au Moyen-âge fut l’une des constructions les plus importantes pour l’acheminement de l’eau dans le village.
A travers une visite randonnée, partez à la découverte de ce lieu rapidement abandonné mais aujourd’hui encore l’objet d’une importante campagne de préservation et de valorisation. Tout au long du chemin, vous découvrirez également la flore et la faune qui peuple ces espaces, patrimoine vivant qu’il faut tout autant préserver.
L’utilisation de chaussures confortables (ou chaussures de randonnée) est vivement conseillé. Les sentiers peuvent comprendre des passages caillouteux, assez difficile pour les enfants en bas-âge.
Parking saint-roch Grimaud 83310 Grimaud Grimaud 83310 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 22 18 20 90 [{« type »: « phone », « value »: « 04 22 18 20 90 »}] Parking situé en contrebas du cimetière de Grimaud et du moulin Saint-Roch. Parking avec le départ du sentier de randonnée indiquée par un panneau.
Grimaud présente une grande richesse de lieux patrimoniaux. Parmi eux, nous retrouvons le pont des fées. Cet ancien aqueduc remontant au Moyen-âge fut l’une des constructions les plus importantes de …
©Cyril Carpentier
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