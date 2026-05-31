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Fête du moulin, Moulin saint roch, Grimaud

Fête du moulin, Moulin saint roch, Grimaud

Fête du moulin, Moulin saint roch, Grimaud samedi 27 juin 2026.

Lieu : Moulin saint roch

Adresse : grimaud

Ville : 83310 Grimaud

Département : Var

Début : samedi 27 juin 2026

Fin : samedi 27 juin 2026

Tarif : Entrée gratuite et sans réservation

Fête du moulin Samedi 27 juin, 18h30 Moulin saint roch Var

Entrée gratuite et sans réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-27T18:30:00+02:00 – 2026-06-27T22:00:00+02:00
Fin : 2026-06-27T18:30:00+02:00 – 2026-06-27T22:00:00+02:00

A l’occasion des journées du patrimoine de pays 2026, la commune de Grimaud organise la Fête du moulin, au moulin Saint-Roch.
Au programme :
– Démonstration de dépiquage et pains chauds par l’association l’Escolo Dei Sambro.
– Musique et danses traditionnelles par l’association l’Escandihado.
– Portes ouvertes et visite guidée du moulin par le Service Culture et Patrimoine.

Moulin saint roch grimaud Grimaud 83310 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur
Musique, danse et visite au moulin Saint-Roch Moulin visite guidée

Cyril Carpentier

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