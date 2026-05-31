Fête du moulin, Moulin saint roch, Grimaud
Fête du moulin, Moulin saint roch, Grimaud samedi 27 juin 2026.
Fête du moulin Samedi 27 juin, 18h30 Moulin saint roch Var
Entrée gratuite et sans réservation
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-27T18:30:00+02:00 – 2026-06-27T22:00:00+02:00
Fin : 2026-06-27T18:30:00+02:00 – 2026-06-27T22:00:00+02:00
A l’occasion des journées du patrimoine de pays 2026, la commune de Grimaud organise la Fête du moulin, au moulin Saint-Roch.
Au programme :
– Démonstration de dépiquage et pains chauds par l’association l’Escolo Dei Sambro.
– Musique et danses traditionnelles par l’association l’Escandihado.
– Portes ouvertes et visite guidée du moulin par le Service Culture et Patrimoine.
Moulin saint roch grimaud Grimaud 83310 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur
Musique, danse et visite au moulin Saint-Roch Moulin visite guidée
Cyril Carpentier
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