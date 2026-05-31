Atelier jeune public : Les secrets enfouis du château, Musée du Patrimoine de Grimaud, Grimaud

Atelier jeune public : Les secrets enfouis du château Samedi 19 septembre, 10h00, 15h00, 16h30 Musée du Patrimoine de Grimaud Var

Gratuit ; Limité à 15 personnes par cession

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T16:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00

En famille, expérimentez les principes de la fouille archéologique.

Dans un atelier immersif, mettez-vous dans la peau d’un archéologue afin de retrouver les morceaux disparus du château de Grimaud.

Arriverez-vous à déterrer les secrets de ce lieu emblématique ?

Musée du Patrimoine de Grimaud 744, route Nationale – 83310 Grimaud village Grimaud 83310 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur 04.22.18.20.90 [{« type »: « phone », « value »: « 04 22 18 20 90 »}] Le Musée du Patrimoine retrace à travers ses trois bâtiments distincts, la vie de ce beau village et recueille les souvenirs des gens d’antan qui l’ont construit, dans l’objectif de partager avec ceux d’aujourd’hui ce qui est immuable dans le coeur de l’homme Arrêt de bus à 50 mètres (arrêt village Grimaud).

Parking souterrain à 50 mètres (face à l’Office de Tourisme) ou parking en extérieur, à 50 mètres, sur la Place Neuve.

En famille, expérimentez les principes de la fouille archéologique.

Service Culture et Patrimoine