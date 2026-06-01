Visite libre du Kilal, Le Kilal « Grimaud Art Urbain », Grimaud

Visite libre du Kilal 18 – 20 septembre Le Kilal « Grimaud Art Urbain » Var

Entrée gratuite

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T09:00:00+02:00 – 2026-09-18T12:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Le Kilal, ancien hôtel art déco des années 1970 construit sur une maison de maître, se situe au coeur de Grimaud. Après une brève activité puis son abandon, il a été récupéré par la commune et transformé en lieu d’expression pour l’art urbain.

Depuis 2020, ses trois étages accueillent une exposition immersive de street art, faisant de l’édifice un espace vivant et évolutif. Point central du festival Grimaud Art Urbain, le kilal vous propose de découvrir un parcours artistique unique, avec vue sur un jardin et un bassin aux mosaïques art déco.

Le Kilal « Grimaud Art Urbain » 744, Route Nationale. 83310 Grimaud Grimaud 83310 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur 04.94.55.57.34 https://www.grimaud-provence.com/offres/le-kilal-grimaud-fr-4381965/ Le Kilal abrite l’Urbex du festival de street art « Grimaud Art Urbain ».

Plusieurs artistes investissent les lieux chaque année et laissent parler leurs imaginations sur 3 étages.

Le Kilal est ouvert sur toute la durée de « Grimaud Art Urbain ». Arrêt de bus à 50 mètres (arrêt Grimaud village)

Parking souterrain à 50 mètres (face à l’Office de Tourisme de Grimaud village) et parking à 50 mètres, en extérieur, sur la Place Neuve.

Le Kilal, ancien hôtel art déco des années 1970 construit sur une maison de maître, se situe au coeur de Grimaud. Après une brève activité puis son abandon, il a été récupéré par la commune et en de…

©Cyril Carpentier