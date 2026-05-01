Journée Sports des enfants Bibliothèque municipale Espace Manson Mollégès

Mollégès

Journée Sports des enfants

Samedi 30 mai 2026 de 10h à 12h et de 13h30 à 17h30. Bibliothèque municipale Espace Manson 151 Route de Saint-Andiol Mollégès Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30

fin : 2026-05-30

Date(s) :

2026-05-30

Journée Sports des enfantsFamilles

Journée Sports des enfants à l’Espace Manson.



Au programme

– Mur d’escalade avec des moniteurs spécialisés.

– Structures gonflables piscine à balles pour les tout-petits, le parcours extrême encadré par les membres de Sport & Bien-Être pour Tous et la Faucheuse infernale à découvrir sans modération.



Buvette et petite restauration par l’association Li Manjo Granouïo. .

Bibliothèque municipale Espace Manson 151 Route de Saint-Andiol Mollégès 13940 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 32 61 10 16

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English :

Children’s Sports Day

L’événement Journée Sports des enfants Mollégès a été mis à jour le 2026-05-26 par Office de Tourisme Intercommunal de Terre de Provence