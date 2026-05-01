Journée Sports des enfants Bibliothèque municipale Espace Manson Mollégès
Journée Sports des enfants Bibliothèque municipale Espace Manson Mollégès samedi 30 mai 2026.
Mollégès
Journée Sports des enfants
Samedi 30 mai 2026 de 10h à 12h et de 13h30 à 17h30. Bibliothèque municipale Espace Manson 151 Route de Saint-Andiol Mollégès Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30
fin : 2026-05-30
Date(s) :
2026-05-30
Journée Sports des enfantsFamilles
Journée Sports des enfants à l’Espace Manson.
Au programme
– Mur d’escalade avec des moniteurs spécialisés.
– Structures gonflables piscine à balles pour les tout-petits, le parcours extrême encadré par les membres de Sport & Bien-Être pour Tous et la Faucheuse infernale à découvrir sans modération.
Buvette et petite restauration par l’association Li Manjo Granouïo. .
Bibliothèque municipale Espace Manson 151 Route de Saint-Andiol Mollégès 13940 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 32 61 10 16
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English :
Children’s Sports Day
L’événement Journée Sports des enfants Mollégès a été mis à jour le 2026-05-26 par Office de Tourisme Intercommunal de Terre de Provence