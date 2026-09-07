Journée street art avec Freaks the Fab au Cambrai Tank 1917, Cambrai Tank 1917, Flesquières

Informations pratiques

Journée street art avec Freaks the Fab au Cambrai Tank 1917 Dimanche 20 septembre, 09h30, 14h00 Cambrai Tank 1917 Nord

Gratuit. Les sessions de live-painting sont en libre accès, sans inscription. L’atelier d’initiation au street art est sur inscription indispensable au 03 27 78 36 15.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T09:30:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

JOURNÉE STREET ART AVECFREAKS THE FABAU CAMBRAI TANK 1917

Live-painting

Dimanche de 10h à 12h et de 16h30 à 17h30.

Le street-artiste lillois Freaks the Fab vous fait découvrir son univers coloré et surréaliste à l’occasion d’une session de live-painting. Assistez à la réalisation d’une œuvre en direct et échangez avec l’artiste sur son processus créatif.

Samedi et dimanche de 9h30 à 12h et de 14h à 17h30.

Atelier d’initiation au street art

Dimanche à 14h.

Venez vous initier au street art dans une ambiance conviviale avec Freaks the Fab. Découvrez les bases de cet art urbain et expérimentez différentes techniques. Repartez avec votre création à l’issue de l’atelier. À vous de graffer !

Durée 2h30. Tout public dès 8 ans. Gratuit. Inscription indispensable au 03 27 78 36 15.

Exposition temporaire Graff & Guerre

Samedi et dimanche de 9h30 à 12h et de 14h à 17h30.

Et si la Grande Guerre se racontait par le street art ? Créée à l’initiative du Centre Culturel et Social Flers Sart de Villeneuve-d’Ascq, cette exposition invite à découvrir la Première Guerre mondiale à travers le regard contemporain et engagé d’artistes urbains. Du graff au pochoir en passant par le collage, la sculpture ou le dessin, elle propose une mosaïque d’interprétations visuelles, fortes et percutantes, au service de la mémoire.

Samedi et dimanche de 9h30 à 12h et de 14h à 17h30. Gratuit. En visite libre, sans inscription.

Cambrai Tank 1917 Rue du Calvaire – 59267 Flesquières Flesquières 59267 Nord Hauts-de-France 03 27 78 36 15 http://www.agglo-cambrai.fr https://www.facebook.com/cambraitank1917/;https://www.instagram.com/cambraitank1917 [{« type »: « phone », « value »: « 03 27 78 36 15 »}]

JOURNÉE STREET ART AVEC FREAKS THE FAB AU CAMBRAI TANK 1917

© Cambrai Tank 1917