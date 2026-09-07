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Visites guidées du Cambrai Tank 1917 – Centre d’interprétation de la Bataille de Cambrai, Cambrai Tank 1917, Flesquières

samedi 19 septembre 2026 · Cambrai Tank 1917 · Flesquières

Visites guidées du Cambrai Tank 1917 – Centre d’interprétation de la Bataille de Cambrai, Cambrai Tank 1917, Flesquières

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Cambrai Tank 1917
Adresse
Rue du Calvaire - 59267 Flesquières
Ville
59267 Flesquières
Département
Nord

Visites guidées du Cambrai Tank 1917 – Centre d’interprétation de la Bataille de Cambrai 19 et 20 septembre Cambrai Tank 1917 Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Visites du Cambrai Tank 1917

Vous vous demandez comment un tank anglais de la Première Guerre mondiale a été retrouvé sous terre dans un village du Cambrésis ? Saviez-vous que les tanks ont été utilisés massivement pour la première fois lors de la bataille de Cambrai en 1917 ? L’association du tank de Flesquières vous accompagne et répond à toutes vos questions sur le tank Deborah D51 et la Grande Guerre dans le Cambrésis.
Samedi et dimanche de 14h à 17h30. Gratuit. Sans réservation.

Cambrai Tank 1917 Rue du Calvaire – 59267 Flesquières Flesquières 59267 Nord Hauts-de-France 03 27 78 36 15 http://www.agglo-cambrai.fr https://www.facebook.com/cambraitank1917/;https://www.instagram.com/cambraitank1917
Visites du Cambrai Tank 1917

© François Moreau – Destination Cambrésis

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