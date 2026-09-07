Visites guidées du Cambrai Tank 1917 – Centre d’interprétation de la Bataille de Cambrai, Cambrai Tank 1917, Flesquières

Informations pratiques

Visites guidées du Cambrai Tank 1917 – Centre d’interprétation de la Bataille de Cambrai 19 et 20 septembre Cambrai Tank 1917 Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Visites du Cambrai Tank 1917

Vous vous demandez comment un tank anglais de la Première Guerre mondiale a été retrouvé sous terre dans un village du Cambrésis ? Saviez-vous que les tanks ont été utilisés massivement pour la première fois lors de la bataille de Cambrai en 1917 ? L’association du tank de Flesquières vous accompagne et répond à toutes vos questions sur le tank Deborah D51 et la Grande Guerre dans le Cambrésis.

Samedi et dimanche de 14h à 17h30. Gratuit. Sans réservation.

Cambrai Tank 1917 Rue du Calvaire – 59267 Flesquières Flesquières 59267 Nord Hauts-de-France 03 27 78 36 15 http://www.agglo-cambrai.fr https://www.facebook.com/cambraitank1917/;https://www.instagram.com/cambraitank1917

Visites du Cambrai Tank 1917

© François Moreau – Destination Cambrésis