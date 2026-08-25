Informations pratiques

Lembeye

Journée sur les mobilités

Place du Marcadieu Lembeye Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-07 14:30:00

fin : 2026-10-07

Date(s) :

2026-10-07

Cet événement grand public commencera par un village des mobilités , avec des stands d’information ou des ateliers découverte de l’offre de sentiers pédestres et cyclables par le syndicat du tourisme et des loisirs Coteaux Béarn Madiran, jeux sur les mobilités par l’association Insertion Emploi Béarn Adour, sensibilisation à la mécanique par l’atelier de réparation de vélo Pau-Billère, balades intergénérationnelles en triporteur avec l’association triporteurs du gave , test de vélos électriques… Animations avec les établissements scolaires et l’école de musique.

Dans la soirée projection du film les roues de l’avenir . .

Place du Marcadieu Lembeye 64350 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 33 46 10

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English :

L’événement Journée sur les mobilités Lembeye a été mis à jour le 2026-08-25 par Syndicat du tourisme Coteaux Béarn Madiran