Journée taille des arbres fruitiers Noirlieu
Journée taille des arbres fruitiers Noirlieu mercredi 11 mars 2026.
Journée taille des arbres fruitiers
Pépinière Defontaine Noirlieu Marne
Tarif : 20 – 20 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif adulte
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-11 08:30:00
fin : 2026-03-11 12:00:00
Date(s) :
2026-03-11 2026-03-14
Tout public
Venez apprendre à tailler vos arbres fruitiers ! favoriser la fructification, préserver la santé de vos arbres, comprendre les différentes tailles.
sur inscription uniquement .
Pépinière Defontaine Noirlieu 51330 Marne Grand Est +33 3 26 60 01 25
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Journée taille des arbres fruitiers
L’événement Journée taille des arbres fruitiers Noirlieu a été mis à jour le 2026-02-20 par Office de tourisme Couleurs d’Argonne