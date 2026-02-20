Journée taille des arbres fruitiers

Pépinière Defontaine Noirlieu Marne

Début : 2026-03-11 08:30:00

fin : 2026-03-11 12:00:00

2026-03-11 2026-03-14

Tout public

Venez apprendre à tailler vos arbres fruitiers ! favoriser la fructification, préserver la santé de vos arbres, comprendre les différentes tailles.

sur inscription uniquement .

Pépinière Defontaine Noirlieu 51330 Marne Grand Est +33 3 26 60 01 25

English : Journée taille des arbres fruitiers

L’événement Journée taille des arbres fruitiers Noirlieu a été mis à jour le 2026-02-20 par Office de tourisme Couleurs d’Argonne