Journée taurine, Saint-Maurice-de-Cazevieille, Saint-Maurice-de-Cazevieille

Journée taurine Dimanche 31 mai, 10h15 Saint-Maurice-de-Cazevieille Gard

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-31T10:15:00+02:00 – 2026-05-31T22:30:00+02:00

Fin : 2026-05-31T10:15:00+02:00 – 2026-05-31T22:30:00+02:00

10h15, déjeuner au bois (2 €), Mas des Mourgues (chemin de la Lauze) ;

10h45, bandido du bois au plan sur le champ de foire, avec la manade Devaux,

11h30 du bandido retour au bois Mas des Mourgues.

12h15, apéritif musical avec le DJ Adrien J. Tapas et restauration sur place par l’équipe du Foot Détente de St-Maurice (paella, dessert, café et vin à 17 € à partir de 13h15 sur réservation).

15h, concours de boules en doublette.

16h30, la manade L’Argentières participera à une course au plan au champ de Foire sur un nouveau parcours.

18h15, les taureaux des manades Du Seden et L’Argentières seront lâchés dans les rues du village.

19h30 à 21h15, un apéritif musical animé par le grand orchestre Cocktail de Nuit ;

21h15 à 22h30, DJ Adrien J prendra le relais avant de laisser place au premier show de Cocktail de Nuit.

Le Foot Détente sera sur place pour la bodéga et pour vous restaurer. Le Club Taurin animera la buvette du champ de Foire.

Saint-Maurice-de-Cazevieille 30360 Saint-Maurice-de-Cazevieille Saint-Maurice-de-Cazevieille 30360 Gard Occitanie

Petits et grands vont pouvoir s’en donner à cœur joie grâce au programme d’animations concocté par le club taurin La Candouillère.