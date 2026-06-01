Journée technique en viticulture (49), Domaine de la Guilloterie, Bellevigne-les-Châteaux (49), Bellevigne-les-Châteaux

Journée technique en viticulture (49) Jeudi 25 juin, 14h00 Domaine de la Guilloterie, Bellevigne-les-Châteaux (49) Maine-et-Loire

Sur inscription.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-25T14:00:00+02:00 – 2026-06-25T17:00:00+02:00

Fin : 2026-06-25T14:00:00+02:00 – 2026-06-25T17:00:00+02:00

Au programme

Rendez-vous le jeudi 25 juin 2026, de 14 h à 17 h, sur une parcelle du domaine de la Guilloterie.

Atelier 1 : optimisation d’itinéraire technique par la combinaison d’outils. Témoignage du viticulteur Rémi DUVEAU, Domaine de la Guilloterie

Atelier 2 : présentation de nouveau matériel de pulvérisation avec test de qualité de pulvérisation

Atelier 3 : démonstration de releveuse et épampreuse

Présentation de matériel :

1 releveuse (PELENC) et épampreuse (BRAUN)

3 systemes innovants de pulvé (Bliss, Praysbee, Pellenc)

Contact

Nathalie THOMAS, Chambre d’agriculture Pays de la Loire – 06 28 91 93 15 – nathalie.thomas@pl.chambagri.fr

Domaine de la Guilloterie, Bellevigne-les-Châteaux (49) 63 Rue Foucault, 49260 Bellevigne-les-Châteaux Bellevigne-les-Châteaux 49260 Saint-Cyr-en-Bourg Maine-et-Loire Pays de la Loire [{« type »: « email », « value »: « nathalie.thomas@pl.chambagri.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 06 28 91 93 15 »}] [{« link »: « mailto:nathalie.thomas@pl.chambagri.fr »}]

Participez à notre rencontre technique en viticulture en Maine-et-Loire, le jeudi 25 juin 2026, de 14 h à 17 h, à Bellevigne-les-Châteaux.